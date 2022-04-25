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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı

    Anayasa Mahkemesi'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini selamlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da es geçmedi.
    • 25.04.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:24
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

    Meclis'te yer alan muhalefet partilerinin liderleri de düzenlenen törende hazır bulundu.

    Ayakta karşılandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişiyle birlikte muhalefet liderleri ve devlet erkanı tarafından ayakta karşılandı.

    Yerine oturmak için yönelen Erdoğan, aynı anda muhalefet liderlerini selamladı.

    Kılıçdaroğlu'nu es geçmedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de selamlaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasını dinledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı #4


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