Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Yahu sen ne yapıyorsun. Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen saptırmıştır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

"2021 YILI BÜTÇESİ HAYIRLI OLSUN"

Konuşmasına bütçe görüşmelerini değerlendirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemize katkı sunan istisnasız tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ mafyalarından vergi alınması yönündeki çağrısına cevap verdi.

"UYUŞTURUCU ÖRGÜTÜ KUR, ORGAN MAFYASI KUR.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uyuşturucu kaçakçılarından, organ mafyalarından vergi alalım diyor. Uyuşturucu satabilirsiniz demektir, organ mafyası olabilirsiniz demektir.. Yahu sen ne yapıyorsun. Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen saptırmıştır. O zaman gel uyuşturucu örgütünü kur. Organ mafyasını da kur. Başka bir işe yaramıyorsun. Siyaset bu değil... Siyaseti öğrenmesi için, bu söylediklerini ispat gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi çıkışına cevap verdi ViDEO