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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi olan bir aileye ziyaret gerçekleştirdi.
    • 20.08.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 00:57
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.

    Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." diyerek bir de müjde vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin daveti üzerine konuk oldu

    Törenin ardından projedeki örnek daireleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

    Ailenin kızının ise sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdığı mektup, duygusal anlara sebep oldu.

    "İyi ki varsın, sen çok değerlisin"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mektupta yer alan şu kısımları okudu:

    "İyi ki varsın, sen çok değerlisin, sen çok bitanesin, sen çok miniciksin, sen çok güçlüsün, sen çok güzelsin, sana çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasın, iyi ki hayatımda varsın. Allah razı olsun, seni çok seviyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti - Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi aileyi ziyaret etti #4


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