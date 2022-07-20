Petrol
105.81
-1.43%
Euro
17.974
0.03%
Dolar
17.5836
0.14%
Altın
966.21
0.00%
Borsa
2518
0.63%
Bitcoin
420.575
8.01%
BTXN Coin
7.48
1.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladı

    Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48.yıl dönümü...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü tebrik etti.

    Erdoğan, harekatın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

    "Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı nın 48. yıl dönümünü kutladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı
    İç Haber

    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı

    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider
    Otomobil

    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider

    Görüş Bildir