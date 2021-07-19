Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'a gidiyor

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceği KKTC ziyaretine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidiyor.

KKTC’ye kalabalık bir heyet ile gidecek Erdoğan'ın İlk durağı başkent Lefkoşa'da parlamento binası olacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN MÜJDESİNDE

Geçtiğimiz cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından dikkatler bugünkü gezinin üzerinde yoğunlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdenin içeriğini paylaşmadı ancak hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

MÜJDE DEĞERLENDİRMELERİ

Uzmanlar verilecek müjdenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere ışık tutacağı görüşünde.

Verilecek müjdenin KKTC’nin bağımsız bir devlet olma yönündeki adımlardan biri olacağı değerlendirmeleri yapılırken, Azerbaycan ile diplomatik ilişkiler, yeni doğalgaz keşfi, SİHA üssü, Rumlara Maraş çağrısı ve deniz üssü başlıkları da senaryolar arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Törenleri'nde yapacağı açıklama da yakından takip edilecek.

Erdoğan'ın Kıbrıs sorunun çözümü için "egemen ve eşit iki devletli yapı" çağrısını yinelemesi bekleniyor.