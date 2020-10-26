Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kıbrıs'ta adil bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ADİL, KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, Kıbrıs'ta adil bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır.

"MEVCUT PARAMETRELERLE BİR YERE VARILAMIYOR"

Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geçen mücadele sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılmayacağı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir çözümden yanayız VİDEO

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık.

Çözüm için federasyonun artık geçerli model olamayacağını, yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştım. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmediği için hidrokarbon işbirliği çağrılarını cevapsız bıraktı.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabileceklerinin çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmaktadır.

Artık iki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin adil, kılıcı, sürdürebilir çözüm konusundaki iradesi bakidir.

KAPALI MARAŞ KONUSU

Sayın Cumhurbaşkanı ile son gelişmeler Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini savunuyoruz. Bu yöndeki kararlılığımızı her aşamada dosta, düşmana gösterdik.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi uyarılarımızı d inlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

Hidrokarbon kaynakları nedeniyle iştahı kabaran uluslararası şirketler ve arkalarındaki yabancı güçler bu oyunun parçası olmakta beis görmemiştir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur. Bu oyunun başarı şansı yoktur ve artık olmayacaktır.

"GÜZEL GÜNLERE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha güvenli bakmasını sağlamaktır.

Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçlükleri el birliği ile aşacak daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz."