Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, diktatörlüğün dik alasını sergiliyor

Partisinin il kongrelerine hitap eden Erdoğan, CHP'nin tutumuna ve partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz." dedi.

Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset olmadığını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Kendisine karşı çıkan herkesi susturarak diktatörlüğün dik alasını sergilemektedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"BİZİMLE ESER SİYASETİ YARIŞINA GİRMEDİLER"

"Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet bulduk. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu, diktatörlüğün dik alasını sergilemektedir ViDEO

"DARBECİLERE GÖZ KIRPARAK..."

Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak kimi zaman uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak kimi zaman darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir.

Hatta işi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir.





"TÜRKİYE'DE CHP'YE AİT BİR SİYASET YOKTUR"

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum: Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor? Hangi politikayı geliştiriyor? Hangi projeyi üretiyor? Hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır.

"DİKTATÖRLÜĞÜN DİK ALASINI SERGİLEMEKTEDİR"

Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor. Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İyi Parti var. CHP'ye verilen vazifey ise bu iki kefeyi dengede tutarak, kurulan yarı gizli yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir.

Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak, gerekirse kapı dışarı ederek, diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi 'tek adam'lıkla suçladılar.





"CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR"

Şu anda CHP'de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler.

Her genel başkanın, partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz.

"YERLİ VE MİLLİ BİR ANA MUHALEFETİ ARAR OLDUK"

Çünkü demokrasilerde muhalefet; alternatif programları, projeleri, vizyonuyla iktidarı adeta ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahiptir. Türkiye'de bırakın böyle derinlikli misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.

İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında, ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır."