Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu gaza geldi

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasını yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşması sırasında, AK Partili milletvekillerinden "aday ol" çağrısı geldi.

"Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Biz cumhurbaşkanı olayını kişiselleştirmiyoruz. Ali mi oldu Veli mi oldu önemli değil." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarını yorumladı.

"GAZI HAYIRLI OLSUN"

Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması Erdoğan'a soruldu ViDEO