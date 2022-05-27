Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıflar aracılığıyla yurt dışına para kaçırıldığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup toplantısındaki konuşmasında ve Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak bazı paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.

1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları harekete geçti ve CHP Lideri'ne her iki konuşmasından dolayı 500’er bin olmak üzere 1 milyon TL’lik manevi tazminat açtı.

Kılıçdaroğlu’na karşı açılan davada, Erdoğan’a yönelik tüm açıklamaların tamamen gerçek dışı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu vurgulandı.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır"

CHP Lideri'nin iddialarında yer alan ifadelerin kurgulanmış ve kara mizaha uygun sayılabilecek bir kaçma senaryosu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak Vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları ‘kaçış senaryosunun’ parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez. Kaldı ki adı geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD’de bulunan vakfa gönderilen tutarlar, yine vakfın amaçları doğrultusunda yurt inşaatı için ve diğer hayır faaliyetleri için gönderilmiştir.” denildi.

"Bu 250 bin TL'yi TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat altın ve parayı kaçırmak isterken yakalandılar…’ Bay Kemal’in geçen hafta dediğinden farkı var mı? Man Adası dediler, oradan 150 bin TL ceza… Ardından bir 100 bin TL daha… Bu 250 bin TL’yi TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal’in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Nereden ne geliyor, milletimiz de bunu görmüş olsun. Ama öğrenecek." dedi.