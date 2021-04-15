Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU ES GEÇTİ

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermeden es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de Mustafa Koç'un cenazesinde denk gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

O İFADE AKILLARA GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun cenazede beliren yüz ifadesi birçok caps'e konu olmuş ve güldürmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü cenazedeki yüz ifadesi, taktığı maskeden belli olmasa da, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Yine mi aynı ifade" şeklinde yorumlandı.

Koç'un cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a komik bakışı