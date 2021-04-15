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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 16:58
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    Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU ES GEÇTİ

    Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermeden es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de Mustafa Koç'un cenazesinde denk gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

    O İFADE AKILLARA GELDİ

    Kılıçdaroğlu'nun cenazede beliren yüz ifadesi birçok caps'e konu olmuş ve güldürmüştü.

    Kılıçdaroğlu'nun bugünkü cenazedeki yüz ifadesi, taktığı maskeden belli olmasa da, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Yine mi aynı ifade" şeklinde yorumlandı.

    Koç'un cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a komik bakışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu na selam vermedi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu na selam vermedi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu na selam vermedi #3

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