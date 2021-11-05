Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu PKK'yı gömeceğiz

'Gabar'da terörü gömdük' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte olduğu terör örgütü PKK'yı da gömeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, 19 yıllık AK Parti iktidarı boyunca küresel tuzaklardan terör örgütlerinin saldırılarına kadar birçok engeli aştıklarını söyledi.

"BAY KEMAL VE AVANESİ PKK İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ"

"Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar, PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiler. Onları da gömdük." diyen Erdoğan, CHP'nin hain terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

"HANİ SİZ TERÖRE KARŞIYDINIZ"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, muhalefet partilerine "Hani siz teröre karşıydınız diyerek" tepkisini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

"SEN PKK/YPG İLE BERABER OL, ONLARI DA GÖMECEĞİZ"

Son olarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Suriye'de terör örgütü ile mücadele verirken, Bay Kemal ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen PKK ile YPG ile beraber ol. Onları da gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NİCE ENGELLERİ AŞTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak çalıştık. Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiler. Onları da gömbük. Ne yapıyorlar terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla CHP de onlarla diğerleri de onlarla. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız?

Suriye'de terör örgütü ile mücadele verirken, Bay Kemal ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen PKK ile YPG ile beraber ol. Onları da gömeceğiz."