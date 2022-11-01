Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ile ilgili suçlamalarına tepki göstererek "Teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımında Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sert bir şekilde eleştirererk şunları söyledi:

"Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz"

Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu belalarına karşı korunmasıdır. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız var.

Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızın cari açığını uyuşturucu kaynaklarından gelir elde edip de kapatacağını zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim. Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına cevap verdi VİDEO

"Teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz"

CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız.

Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır.





"Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım"

Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım. Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz.

"Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı devam edeceğiz"

Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp, hakimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.





"Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir"

Dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyetiyle birlikte devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte beyanlarla milyonlarca kişi linç ediliyor.

Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne birçok odak insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektir.

"GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz"

Kızılay da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Kısa süre önce meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre özellikle karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına emenim.

Potansiyel tehditleri belirlemek, vakitlice tedbir almak için risk analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla veri güvenliği açısından yerli ve milli çözümler üretiyoruz.

Güvenlikte de asıl olan insandır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerin vasıflarıdır. Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok ama çok önemli görüyorum. Amacımız milletimizin her bir fedine vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir ülkede yaşamakta olduğunu hissettirmektir.





"İHA, SİHA, Hürkuş, Gökbeylerle milli ve yerli olarak devam edeceğiz."

DEAŞ'la sahada göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkemizi olmamıza rağmen atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Savunma sanayiden ekonomiye kadar her konuda Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını hatırlayın.

Bunu sizlerle beraber, sizlere güvenerek birlikte yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz.

İnşallah ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki kalkınma projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürerek yolumuza devam ediyoruz.

İHA, SİHA, Hürkuş, Gökbeylerle milli ve yerli olarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu şekilde karşılarken gençlerimize güvenle inşa edeceklerini bir Türkiye bırakmak için daha çok çalışacağız.

Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, terör örgütlerinin kanlı tehditlerini sınırların dışına ittiyse, altyapı eksikliklerini tamamladıysa, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa, devlet ve millet olarak öz güvenini güçlendirdiyse, Allah'ın izni ve 85 milyonun desteği ile Türkiye Yüzyılı adım adım gerçeğe dönüşecektir.