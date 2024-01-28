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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pazar ayini sırasında gerçekleşen saldırı sonrası ekipler harekete geçti.

Bir kişi hayatını kaybetti

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.

Öte yandan kiliseye silahlı saldırı düzenleyen saldırganların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Maskeli kişiler saldırıyı düzenledi

Söz konusu görüntülerde maskeli iki şüpheli dikkat çekti.

Saldırının ardından Ankara'dan art arda başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, kilise saldırısı sonrası Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak ile görüştü.

"Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.