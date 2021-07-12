Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yönelik yapılan saygısızlığı provokasyon olarak nitelendirerek, "Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Dün gece İstanbul Kadıköy'de eğlenmek için bir araya toplanan gençler, alkolün etkisiyle kendilerinden geçip taşkınlık çıkardı. Maske ve sosyal mesafe kuralları eğlence sırasında unutulurken, meşaleler yakılıp, danslar edildi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE KİLİSENİN KAPISININ ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Yine müzik ve alkolün etkisiyle kendilerinden geçen 2 kişi, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkıp, müzik eşliğinde dans etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROVOKASYON OLARAK NİTELENDİRDİ

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yönelik yapılan saygısızlığı provokasyon olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"BU AHLAKSIZLIĞI VE EDEPSİZLİĞİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Kadıköy'de bir kilise duvarına çıkarak yapılan saygısızlığı, birliğimize ve beraberliğimize yapılan saygısızlık ve provokasyon olarak görüyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun, onların mabedlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiliseye yapılan saygısızlığa tepki gösterdi VİDEO