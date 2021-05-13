Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in saldırılarına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgız mevkidaşıyla bir görüşme yaptığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

FİLİSTİN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Mescid-i Aksa da ele alındı.

ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN'I YANLARINDA GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.