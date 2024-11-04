Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomaside sonbahar trafiği devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, İstanbul’da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Kasım’daki bakanlar oturumunun açılışında konuşma yapması bekleniyor.

İİT üyesi ülkelerin bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edildiği oturumda, “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü” başlığı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında organize edilecek oturumda üye ülkelerin ilgili bakanları dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşacak, görüş alışverişinde bulunacak ve önemli kararlar alacak.

Anılan oturumda “Türkiye Ülke Raporu”nun ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sunulması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİŞKEK'E GİDİYOR

Erdoğan 5-6 Kasım’daki TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gidecek. Türk dili konuşan ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirvede, katılımcı devletler arasındaki bağların güçlendirilmesi, ülkeler arası güncel işbirliği ve kalkınma konuları ele alınması bekleniyor.

Zirvede “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” temasına odaklanılacak. Erdoğan’ın Bişkek ziyareti sırasında Kırgız hastaların Türkiye’de tedavi edilmesi konusunun da özel olarak ele alınacağı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.