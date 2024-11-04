Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

AA & Ensonhaber

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesine katılım amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı.

BİRÇOK BAKAN VE DEVLET YETKİLİSİ DE KIRGIZİSTAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.