Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Kasım ayı boyunca yoğun bir diplomasi trafiği sürdürmeye devam edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

İkili görüşme basına kapalı gerçekleşti. Akabinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA 19 ANLAŞMA

Türkiye ve Kırgızistan arasında, 19 işbirliği anlaşmasına imza atıldı. 19 anlaşmanın imzalanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİLİ TİCARET EHDEFİ 5 MİLYAR DOLAR"

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov'a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.



Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz. Değerli kardeşim Caparov'la gerçekleştirdiğim görüşmede ikili ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık.

"HASTANEYE İSMİMİN VERİLMESİ BENİ ONURLANDIRMIŞTIR"

1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA, bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi, bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum.



Bugün imzalayacağımız Güvenlik İşbirliği Anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim.

"İSRAİL'E BASKININ ARTIRILMASI GİRİŞİMLERİMİZE KIRGIZİSTAN'IN DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor.



Şuşa'da yapılan gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir.



Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"