Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ile 507 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

İki liderin ortak açıklamasında FETÖ ile mücadele vurgusu yapıldı.

TİCARET HACMİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilerden söz etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkartmak için çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan'la ticaret hacmindeki hedefimiz 1 milyar dolar VİDEO

<br />

"OMUZ OMUZA VEREREK BU TEHDİDİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz.

Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü desteği verecek.





1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Tacikistan-Kırgızistan arasında yaşanan olaylar bizleri derinden üzdü. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Görüşmelerimizde ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik. 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için çalışacağız.

Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinler ile stratejik ortaklığımızın zeminini güçlendirdik. Karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.





İKİ ÜLKE ARASINDA UÇAK SEFERLERİ ARTACAK

Attığımız adımlarda inşallah Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş-gelişler çok daha sıkı olacak ve böylece geliş-gidişler artmış olacak. Manas Üniversitesi'yle alakalı atılacak adımlarda ciddi manada bir dayanışmanın olmasına karar verdik."

7 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan Erdoğan ve Caparov'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.