Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da: Beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, el birliğiyle depremin yaralarının sarılacağı vurgusu yaptı.

Türkiye'de deprem felaketinin acısı hala çok taze.

11 ilimizi etkileyen deprem büyük yıkıma neden oldu.

Bölgeye yardımlar yağarken şehirleri yeniden aya kaldırmak için birlik içinde bir çalışma için Türkiye tek yürek olmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye yaptığı ziyaretlerle vatandaşların her daim yanında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

"Neyi başaracaksak beraber başaracağız"

"Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir vatandaşımın bile yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Neyi başaracaksak burada başaracağız. Beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz." mesajı verdi.

"Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık"

6 Şubat'ta yaşanan felaketin son asırda gerçekleşen en büyük felaket olduğunu aktaran Erdoğan, "Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık." ifadelerini kullandı.

"Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız"

Bugün 3.kez Hatay'ı ziyaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız." vurgusu yaptı.

"Devletimiz, belediyemiz araç gereçleriyle deprem bölgesindeydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Bu depremler 11 ilimizin 61 ilçesinde yıkıma ulaştı. Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ağır kış şartları hakimdi. Bu durum ulaşım ve iletişim alt yapısına da büyük zarar vermişti. Buna rağmen ilk andan itibaren depremzedelerimizin yardımına koştuk. Gece gündüz deprem bölgesindeki depremzedelerimizin yanındaydık, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devletimiz, belediyemiz araç gereçleriyle deprem bölgesindeydi. İhtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik.

"Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirdik"

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 haftada işler hale getirerek çalışmaların hızlandırılmasını sağladık. Uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkeden 90'ı çok faydalı çalışmalar yürütttü. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"Hatay'a 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz"

Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarama çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

"Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği Hatay'a veriyoruz"

Daha önceski depremlerde, yangınlarda,sellerde illerimizi nasıl sıfırdan inşa ettiysek inşallah yine kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, güvenli, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.



Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı kullanıyoruz.

"Kullanma suyundaki sıkıntıyı yeni kuyularla çözeceğiz"

Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.

"85 milyon sırt sırta vererek bu sıkıntıyı aşacağız"