Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı ette fiyatları düşürecek yeni uygulamayı duyurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Yoğun diplomasi trafiğinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?" diye soruldu.

"NE EMEKLİMİZ NE MEMUMURUMUZ NE DE ASGARİ ÜCRETLİMİZ ENFLASYONA EZİLECEK"

Bütün amacın vatandaşın alım gücünün kalıcı olarak artırılması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da enflasyonu tek haneye düşürmekten geçtiğini belirtti.

Mayıs ayından beri enflasyondaki düşüş trendine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek." dedi.

KIRMIZI ETTE FİYATLARI DÜŞÜRECEK UYGULAMA DEVREYE GİRİYOR

Ne emeklinin ne de asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Erdoğan, gıda ürünlerindeki enflasyon düşüşüyle ilgili yeni bir adım daha atılacağını duyurdu.

"TARIM BAKANIMIZ YUMAKLI İLE DEĞERLENDİRDİK: URUGUAY VE BREZİLYA'DAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN İTHALİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna göre Uruguay'dan ve Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalinin yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimin sağlanacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan, Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız." şeklinde konuştu.

"ENFLASYONDA MAYIS AYINDAN BU YANA SÜREN DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadelerinin tamamı şöyle:

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız.

"VATANDAŞ KIRMIZI ETE BEKLEDİĞİ FİYATLARLA ULAŞABİLSİN DİYE..."