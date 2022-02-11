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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı

    Koronavirüs testi negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.
    • AA
    • 11.02.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 14:22
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.

    Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada, test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

    Doktorunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir paylaşım yaptı.

    "SON 2 GÜNDÜR YAPTIRDIĞIMIZ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

    CUMA NAMAZI İÇİN KISIKLI'DAN ÇIKIŞ YAPTI

    Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı daki evinden çıktı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı daki evinden çıktı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı daki evinden çıktı #3


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