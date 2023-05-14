Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

AA

Türkiye kararını verdi, sonuçları beklemeye geçti...

Sandıklardan gelen verilere göre seçimi önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah saatlerinde oyunu kullandı...

Cumhurbaşkanı'nın daha sonra Ankara'ya gittiği belirtildi.

Kısıklı'daki konutundan ayrıldı

Yasakların kalkmasının ardından sosyal medyadan iletişim kuran Erdoğan, son olarak Üsküdar Kısıklı'daki konutunda görüldü.

Erdoğan, gece saatlerinde buradan da ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Cumhurbaşkanı, konutundan çıkışında ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı'nın buradan yeniden Ankara'ya gideceği öngörülüyor...