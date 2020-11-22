Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının önüne geçmek için yapılan kısıtlamalara riayet edilmezse yeni tedbirler alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'nde açıklamalarda bulundu.

Artan koronavirüs salgınına yönelik konuşan Erdoğan, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulursa önümüzdeki günlerde vaka sayılarının düşüşe geçebileceğini söyledi.

"KISITLAMALARA UYULMAZSA YENİ TEDBİRLER ALABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla ilgili alınan yeni tedbirlere de değindi. Uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı takdirde ek tedbirlerin hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı, vatandaşları alınan kararlara uymaya davet etti.

"KURALLARA RİAYET EDİLİRSE SALGINI AŞAĞI ÇEVİRMEYİ BAŞARIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Salgının yeni dalgası, tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına almıştır. İnsan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler alma mecburiyeti zorunda kaldık. Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz VİDEO



