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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.
    • AA
    • 11.01.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 20:15
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    ERDOĞAN: TEDBİRLER SALGININ ARTIŞ HIZINI GERİLETTİ

    Alınan tedbirlerin koronavirüs salgınının artış hızını gerilettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminin üzerindeki yükün hafiflediğini belirtti.

    Vatandaşlardan salgının bitişi için kalıcı bir çözüm bulunana kadar bir süre daha tedbirlere göre yaşamalarını isteyen Erdoğan, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak azaltılacağını da sözlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız VİDEO

    KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de hafifledi. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında temizlik, maske ve mesafe geliyor. Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız #2

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