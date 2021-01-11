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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız
- AA
- 11.01.2021 - 20:03
- Güncelleme : 11.01.2021 - 20:15
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN: TEDBİRLER SALGININ ARTIŞ HIZINI GERİLETTİ
Alınan tedbirlerin koronavirüs salgınının artış hızını gerilettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminin üzerindeki yükün hafiflediğini belirtti.
Vatandaşlardan salgının bitişi için kalıcı bir çözüm bulunana kadar bir süre daha tedbirlere göre yaşamalarını isteyen Erdoğan, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak azaltılacağını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız VİDEO
KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de hafifledi. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında temizlik, maske ve mesafe geliyor. Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız."