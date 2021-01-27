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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağa ilişkin soruya verdiği yanıtta kabine toplantısını işaret ederek, "Son durumu kabine toplantısı sonrası açıklarız" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.01.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 15:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili konuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ERDOĞAN, KISITLAMALARLA İLGİLİ KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

    Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti ve bu konunun ele alınacağının sinyalini verdi.

    Cumhurbaşkanı,konuyla ilgili "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili konuştu VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili konuştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili konuştu #2

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