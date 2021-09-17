Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabını dünya liderlerine verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının İngilizce, Arapça ve Fransızca çevirilerini BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelindeki sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, 'A Fairer World Is Possible' ismiyle İngilizceye çevrildi.

Dünyadaki göç, İslam karşıtlığı, BM'nin yapısı gibi konulara çözüm üreten kitap ayrıca Fransızca ve Arapçaya da çevrilecek.

MUHATAPLARINA TAKDİM EDİLECEK

Kitabın çevirileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında liderlerle yapacağı görüşmelerde muhataplarına takdim edilecek.

‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’

Kitapta güncel sorunlara yönelik "Çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır" ifadesi yer alıyor.

ÜYE SAYISINDA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ

Erdoğan, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilerini de kitapta anlatıyor.

Konsey'in yeniden düzenlenmenin devrimsel bir adım olacağını belirten Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5'ten 20'ye çıkarılmasını teklif ediyor.

BAŞKA DÜNYA DİLLERİNE ÇEVRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan kitabın, başka dünya dillerine çevrilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.