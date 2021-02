Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen yol ve tünelleri eleştirenlerin en çok bu hizmetten faydalananlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli'nin açılışına katıldı.

Açılışta önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımın önemine değindi.

"İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz." diyen Erdoğan, tamamlanan her bir projeyle geleceğe daha güvenle bakıldığını belirtti.

PROJELERİ ELEŞTİRENLERLE İLGİLİ NET KONUŞTU

Yapılan yol ve tünel projelerini eleştirenlere yönelik de konuşan Erdoğan, "Bir "zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı." dedi.

Hizmete açılan bu projeleri en çok da eleştirenlerin kullandığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda yatırımların devam edeceğini ifade etti.

"EN ÇOK DA ELEŞTİRENLER KULLANIYOR"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı. Fakat buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz."

"GEÇMİŞTE MECBUREN ÇIKILAN YOLLAR, ARTIK KEYİFLE SEYAHATE DÖNÜŞTÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, Anadolu'nun dört bir yanına doğru yayılmaktadır.

"ULAŞIM AĞLARI SAYESİNDE GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Hepsi birbirini tamamlayan ulaşım ağları sayesinde geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzeyde yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam ediyor. Sanayi eskiden belli bölgelerde yayılmış durumdaydı, bugün bu ulaşımlar sayesinde 81 vilayetimiz tüm bu potansiyellerden yararlanacak konuma geldi.

"YAPTIĞIMIZ YOLLARLA GELECEĞİN DE GEÇTİĞİNE İNANIYORUZ"

Ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır."