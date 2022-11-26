Savunmada yerlilik oranının yüzde 20'den 80'e çıktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir de KIZILELMA geliyor. İnşallah 2023’ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KIZILELMA geliyor"

Savunma sanayii faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hamdolsun sanayimizle, teknolojimizle, savunmada attığımız adımlarla ilerledik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 20’den 80’e çıktı. F16’ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de KIZILELMA geliyor.

"2023'ün sonunda seri üretime geçecek"

Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime ne zaman geçeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "2023'ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek

"CHP Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva atıdır"

Muhalefete eleştirilerini sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Biz işte bunun için ‘CHP Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva atıdır’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kanları yerde kalmayacak evelallah"

Konuşması sırasında salondakilerin, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerine Erdoğan, "Eyvallah, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbimiz Kur'an'dan haberini veriyor. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Mesele bu. Dolayısıyla şu anda bizim ölenlerimiz, Allah yolunda vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir." yanıtını verdi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların kanları yerde kalmayacak evelallah. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı niye yakarlar? İşte bunun için ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. Bu yola koyulan bizim Mehmet'imiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evelallah bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin."



