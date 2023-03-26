Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma ile fotoğrafını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı önünde çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik hedefiyle yola çıkan Türkiye, bu alanda en üst lige yükseldi.

Üretilen İHA/SİHA'lar Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da savaşların kaderini değiştiriyor.

Ancak Türkiye'nin bu alandaki hamleleri bununla da sınırlı kalmadı.

Büyük beğeni topladı

Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma görücüye çıktı ve büyük beğeni topladı.

Yaşananların ardından son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılelma ile bir paylaşım geldi.

Kızılelma'nın önünde poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı Kızılelma'nın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Türk bayrağı görseliyle paylaşılan tweet binlerce beğeni aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı...