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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede Kıbrıs'daki son gelişmeleri konuştu.
    • AA
    • 19.02.2021 - 02:12
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 02:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    REGAİP KANDİLİNİ KUTLADI

    KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandilini kutladığı aktarıldı.

    KIBRIS'DAKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

    Telefon görüşmesinde Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, korona virüs salgını ve aşı konularının görüşüldüğü belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk halkının korona virüs pandemisiyle mücadelesinde yalnız olmadığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydettiği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar la telefon görüşmesi gerçekleştirdi #1

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