Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geçtiğimiz günlerde sandık başına geçti.

KKTC'de vatandaşlar yeni dönem için Cumhurbaşkanı olarak Tufan Erhürman'ı tercih etti.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı netleşen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından paylaşılan detaylarda şu ifadeler yer aldı;

13 KASIM'DA TÜRKİYE'YE GELECEK

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

"TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK"

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

OYLARIN YÜZDE 62,76'SINI ALMIŞTI

Erhürman, 19 Kasım'da yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı.