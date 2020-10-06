Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Hattı açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni”nde video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimi’ne video konferansla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRKÜ HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMELİDİR"

Erdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmkte kararlıyız."