Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti sonunda basın açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin sonunda basın mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) beraberindeki heyetle birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda Genel Kurul'a hitap ederek, KKTC'ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binası ile Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdi.

KIBRIS TEMASLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Kıbrıs'taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti sonunda basın mensuplarıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ziyaretinde beraberindeki heyette MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Oğuzhan Asiltürk'ün olması, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının olmaması dikkat çekmişti.

"CHP VE İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI DA DAVET EDİLDİ, GELMEDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in KKTC'deki törenlere davet edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz Kıbrıs davasına başından beri sahip çıkıyoruz. Rahmetli Ecevit o zamanın başbakanıydı ama başbakan yardımcısı olarak da merhum Erbakan vardı malum. Ben de tabii o zamanlar partimizin içerisinde aktif bir görevdeydim ve süreci iyi biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bu ziyarete, bu kutlamaya, örneğin Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi, ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İYİ Parti genel başkanları da davet edildi ama maalesef onlar da gelmedi.

"HDP TABİİ Kİ DAVET EDİLMEDİ"

Öbür taraftan HDP tabii ki davet edilmedi. Çünkü onların millilik diye bir derdi yok. Öyle sayısal duruma da bakılmadı. Sayın Mustafa Destici de davet edildi. Özellikle Erbakan Hoca'mız sebebiyle oğlu Fatih Bey davet edildi. Hakeza Oğuzhan Bey o dönemin içerisinde aktif rol oynadığı için o da davet edildi. Sayın Önder Aksakal, merhum Ecevit'in şu andaki adeta vekili konumunda kabul edilerek o da davet edildi. Sağ olsunlar geldiler. Ben maksat hasıl oldu diye düşünüyorum."





Bu tür programlarda hassasiyetlere hep dikkat ettiğini belirten Erdoğan, "Arkadaşlar 'Kimler olsun?' dediklerinde aynı hassasiyeti göstererek yeter ki milli ve yerli bir duruş varsa, değerlerimize karşı düşmanlık duygusu yoksa kesinlikle biz onlarla beraber oluruz, onlarla beraber yola devam ederiz. Sağ olsun zaten Cumhur İttifakı olarak da Sayın Devlet Bey ile bu konularda her zaman görüşmemizi yaparız. O da bu tür hassasiyetlere değer veren bir insan olarak bizimle beraber. Burada da yine birlikte olduk, programlarımızı birlikte icra ettik." ifadelerini kullandı.



"MARAŞ'IN KARA PROPAGANDAYA MALZEME YAPILMASI NAFİLEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş açılımıyla ilgili ise "Ada'daki iki halkın da yararına olacak bu girişimin kara propagandaya malzeme yapılması nafiledir." dedi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ ARAMIZA SOKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Kıbrıs'ta bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e diyoruz ki 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' İsteyemediler.

Müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmesinin zamanı gelmiştir. Bunun için üçüncü kişileri aramıza sokmamakta kararlıyız.

"BİZ OLUMLU BİR CEVAP VERMEDİĞİMİZ SÜRECE GÜNEY KIBRIS'IN NATO'YA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kıbrıs Türkü'nün müktesep hakları garanti altına alınmadan başlayacak yeni bir müzakere süreci başarısız olmaya mahkumdur. Zaman kaybından başka hiçbir anlamı yoktur. Biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir.

Mültecilerle ilgili konuda Dışişleri Bakanlığı'mız özellikle Afganistan üst yönetimiyle bu konuları masaya yatırıyor. Onların da devreye girmesini istiyoruz. Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."



