Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak

Pazartesi günü yapacağı Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Paralmentosu'nda bir müjde açıklayacağını duyurdu.

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

Pazartesi günü yapılacak olan KKTC ziyaretini geniş bir heyetle gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci gün KKTC Parlamentosu'nda milletvekillerine bir konuşma yapılacağını aktardı.

KIBRIS'TA MÜJDE VERİLECEK

Parlamento'da yapılacak olan konuşmasında bir müjde vereceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'la ilgili müjdeyi orada Parlamento'da vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var, ön çalışmaları bitirdik." dedi.

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"DÜNYA BARIŞININ TESİSİ İÇİN MESAJLARIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde resmi törenler yapılacağını belirterek, "Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmakla birlikte, salı akşamı yurda döneceğiz.

Temennim odur ki, merasimlerimizle gerek adaya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak.

Ersin Bey'in ve şahsımın mesajları var. Cumhurbaşklanları arasında ikili görüşmelerimiz var, heyetlerimiz arasında ikili görüşmelerimiz var. Bu seyahatimizi verimli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.