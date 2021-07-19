Daha önce bahsettiği müjdeli haberi KKTC Meclisi'nden duyuran Erdoğan, KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binalarının yanı sıra millet bahçesinin yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda Genel Kurul'a hitap etti.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada, parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." demişti.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ADIMI

Genel Kurul'da konuşan Erdoğan, KKTC'ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de müjdeyi verdi ViDEO

500 DÖNÜM ARAZİDE PARLAMENTO BİNASI VE MİLLET BAHÇESİ DE OLACAK

Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin yanı sıra millet bahçesi de yapılacağını açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var ne doğru dürüst bir parlamento binası var.

İşte parlamento binamız burası. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Onu da yakıştıramıyorum.

"İNŞASINA YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı'nın inşallah bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Metehan bölgesinde... Silahlı Kuvvetlerimiz ile de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içerisinde hem bu külliyeleri yapacağız.

Bütün bunlarla beraber bir de istiyoruz ki muhteşem bir millet bahçesini yapalım. Bunu söylerken gönlümden şu geçiyor: Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türklerine ait bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.





"BİR AN ÖNCE ŞURALARDAN KURTULALIM DİYORUM"

Sağolsun mimarımız güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardı. Üç ayrı proje hayata geçirdi. Projeyi bizzat ben de takip ettim. Bu projeyle beraber ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok. Bir an önce şuralardan kurtulalım diyorum. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı makamının olduğu yerden de kurtulalım diyorum.

"MÜZE OLARAK YENİ NESİLLERE BIRAKILMASI İSABETLİ OLACAKTIR"

Muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü çalışma mekanları olsun. Konferans salonu vesaire hakikaten dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum."