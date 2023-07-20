Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu sonlandırdı...

Tüm dünyanın konuştuğu ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni temasları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü için geldiği yavru vatanda Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak.

Erdoğan, test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi.

Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirildi.

Erdoğan açılıştaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.



Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.



Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır. Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.



Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşama çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.