Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den dünyaya seslendi: Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çabanın Ada'daki barışın kalıcı olarak temin etmek olduğunu vurguladı. BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığı çağrısını da yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an evvel tanıyın" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu sonlandırdı...

Tüm dünyanın konuştuğu ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni temasları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü için geldiği yavru vatanda Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlandı.

Açılış töreni sonrası 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törene katıldı.

"Tüm çabamız barışın kalıcı olmasını temin etmektir"

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çabanın Ada'daki barışın kalıcı olarak temin etmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum.

"Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi"

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü.

"Federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor"

Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz.



20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür.



Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasbeden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek 3. taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Bu Ada'da işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız.



Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir.

"Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız"

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.



Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir.

"Ada'daki gerçeklere daha sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın"