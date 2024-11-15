Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41 yaşında...

KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu.

41 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.

41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'ye bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"DOSTUMUZ, KARDEŞİMİZ, AKDENİZ'DE BARIŞIN VE HUZURUN TEMİNATINI KUZEY KIBRIS..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: