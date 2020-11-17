Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörleri KKTC’ye hediye etti. Jeneratörler, KKTC’nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi davetinin ardından Yavru Vatan’a ziyarette bulunmasının yankıları sürerken, önemli görüşmenin ardından KKTC lehine birçok önemli kazanım elde edildi.

Uzun zamandır elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KKTC’ye hediye edildi.

KKTC’NİN ELEKTRİK İHTİYACINI BÜYÜK ORANDA KARŞILAYACAK

Güney Kıbrıs'tan elektrik ithalatına ihtiyaç duyulmaması için 2 adet 25 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilmesi kararlaştırıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, hibe edilecek jeneratörler KKTC’nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.

Jeneratörlerin dual sisteme sahip olduğu belirtilirken hem LNG hem de dizel yakıt ile çalıştığı kaydedildi.