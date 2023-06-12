Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi...

Sandıkta yeniden "Cumhurbaşkanı" seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini bozmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Erdoğan burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

İki lider görüşmelerinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.

İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

Yarın da Aliyev ile bir araya gelecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Azerbaycan'ını ziyaret edecek. Erdoğan Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek.

İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirme yapacak.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak.

Kafkaslar'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mesajlar verilecek.