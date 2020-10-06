Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye verilecek suyla ilgili: Biz bu işi yaparız dedik ve yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye verilecek suyla ilgili: Biz bu işi yaparız dedik ve yaptık

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan projedeki arıza 108 günlük çalışmanın ardından tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

KKTC'YE SU TEMİNİNDE YAŞANAN SORUN ORTADAN KALKTI

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne video konferans yolu ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye su teminiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu işi yaparız dedik ve yaptık. Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün tekrar KKTC'ye su vermeye başlıyoruz- İZLE

"SU HAYATTIR DİYEN BİR ANLAYIŞLA YOLA ÇIKTIK"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Su hayattır, su medeniyettir, su azizdir diyen bir anlayışla kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri bunun mümkün olmadığını söyledi. Yola koyulduk. Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de bize nasip oldu.

"BAŞLI BAŞINA MÜHENDİSLİK HARİKASI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temin projesini 2015'te tamamlayıp hizmete sunduk. Bu proje 80 kilometreyi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derine inen 1 metre 60 santimetre boruları sayesinde başlı başına mühendislik harikasıdır.





DÜNYADA BİR İLK: ASKIDA BORU SİSTEMİ

Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na aktardık.

108 GÜNDE ARIZA GİDERİLDİ

Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon Çayı'nın yılık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk. 108 günde deniz altındaki arıza giderildi ve bugün tekrar KKTC'ye su vermeye başlıyoruz."

KAPALI MARAŞ NEREDE? NEDEN KAPALI?