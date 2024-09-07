Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesi açacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'de yoğun temaslarda bulunarak, Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin açılışlarını gerçekleştirecek.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün geleceği Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.

Sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

ÜÇ MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)