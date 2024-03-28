Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de! Alanda 85 bin kişi var Bursa mitinginin ardından Kocaeli'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 85 bin kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi hız kesmeden devam ediyor.

Hemen her gün bir ilde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veriyor.

Vatandaşlar da saatler öncesinden miting alanını doldurarak büyük bir coşkuyla eşlik ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan'ın bugünkü durağı Bursa'nın ardından Kocaeli oldu.

"Kocaeli tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacak"

Burada da büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle başladı:

"Kocaeli’ni saygı ile selamlıyorum. Türkiye’nin iftihar tablosu Kocaeli gönlümüzün baş köşesinde. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları çok daha yukarıya taşımaya hazır mıyız? Karşımdaki muhteşem tablo bunu söylüyor. Kocaeli, eser ve hizmet diyecek. Kocaeli tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacak."

Alanda 85 bin kişi var

Ardından her mitinginde olduğu gibi yine alandaki kişi sayısını açıklayan Erdoğan:

"Asla bizi yalnız bırakmayan Kocaeli bu. Rabbim sizlerden razı olsun. İçeri girer meydanda katılımı sordum emniyete; 85 bin.

Pazar günü sabah erkenden sandıklara koşacağız. Öncesinde telefon rehberine bakıp nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız."