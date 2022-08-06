Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen ödül törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında enflasyonla ilgili net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıllık aranın ardından bugün İzmit’e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Toplu açılış törenine katılacak

Buradaki programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında enflasyon mesajı verdi.

"Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz"

2023'ün ilk çeyreğinde enflasyon rakamlarının düşeceğini belirten Erdoğan, "Piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz, vatandaşımızın ve iş dünyasının sırtına binen yükü hafifletecek adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Attığımız her adımda toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde, özellikle enflasyonda göreceğiz." dedi.

"Türkiye'nin ihracatını 36 milyar dolardan 250 milyar dolara çıkardık"

Teknolojik bağımsızsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihacat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.





Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bilişim üssü"

"Bilişim Vadisi, büyük ve güçlü Türkiye'nin köşe taşıdır. Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanı ile ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Milli Teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum.

"Tahıl koridorunda Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik"

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşımızın üzerine biriken yükü hafifletmek için gerekli adımları attık atmaya devam ediyoruz.

"Türkiye oyun yazılımı sektöründe en fazla yatırım alan ülke oldu"



Ülkemizde dünya ile yarışabilecek bir ekosistem inşa ettik. Türkiye'de teknoloji tabanlı yapılan yatırım işlemlerinde gelişme gösterdik. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe en fazla yatırım alan ülke oldu. Yerli ve milli helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi ürettik. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hamd olsun buralara geldik. Artık İnsansız Hava Araçları deyince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var.





"Bu ülke toplu iğne üretemiyordu"

Az önce bakanımız tüfeklerden bahsetti, bırak tüfeği Sayın Varank ne tüfeği, bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi AKINCI. Ben Sayın Bush ABD'de başkanken kendisiyle bir ziyarette, daha henüz başbakan olmamıştım ama seçimi kazanan partinin başkanıydım, ziyarette bir konuyu ele aldım. Dedim ki; "Terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz hani, İHA'lar, SİHA'lar verecektiniz", dedi ki; "Bunlar verilmiyor mu?" Bu işi halledeceksiniz dediler ve bize o zamanın şartlarında 24-48 saat ile İHA'ları verdiler. Ondan sonra yine çekip alıyor tabi. Bir savaş halini düşünün, dün sayın Putin'le de bunları konuştuk, bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor.

TOGG açıklaması

Türkiye'nin Otomobili'ni de 29 Ekim 2022'de inşallah, fabrikanın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023 ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız diyenlere inat ülkemiz ve dünyanın hizmetine sunacağız." diye konuştu.