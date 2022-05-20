Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez ile ortak basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır VİDEO



"Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti.

İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki temasın artırılmasını destekliyoruz.

Kolombiya Latin Amerika'ya açılımımız açısından önemli konumdadır. THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz.

Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum."