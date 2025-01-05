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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun ve Ordu’daki Olağan İl Kongrelerinin ardından hava yolu ile memleketi Rize’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra baba ocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

KOMŞUSUNA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine uğrayarak taziyede bulundu.

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Komşusu Karslı’nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

O anlar böyle görüntülendi.