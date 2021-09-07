Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Afrika halkı ile ilişkisinin özünde kardeşlik olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Felix Tshisekedi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİMİZİN ÖZÜ KARDEŞLİKTİR"

Erdoğan, Türkiye'nin Afrika halkı ile yakınlığına değinerek "Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika'yla ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır." dedi.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kıtayla ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin bu ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇİNDEYİZ"

Bir çok konuda değerlendirmelerde bulunana Erdoğan, soru üzerine Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusuna da değindi.

En baştan olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Süreci dikkatle takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok." dedi.

"KAZAN-KAZAN İLKESİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu samimi misafirperverlik için sizlere çok teşekkür ederim. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazırız. Bence siz birçok konuyu dile getirdiniz. İkili görüşmelerimizde de bizler Türkiye'de Kasım ayının ikinci yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi'nin düzenlenmesini ele aldık.

Türkiye, Afrika kıtası ile bizlerle, söz konusu pazarı daha da güçlendirmek adına iş birliğini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda hareket edeceğiz ve her iki ülke de kazanacak."