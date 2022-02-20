Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
527.965
-3.92%
BTXN Coin
39.80
3.64%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak ve dört gün sürecek Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak.

    Erdoğan, ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Havalimanı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti.

    4 BAKAN EŞLİK ETTİ

    Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti #1


    İlginizi Çekebilir

    Migros'a öfke sosyal medyada dalga dalga büyüyor
    Gündem

    Migros'a öfke sosyal medyada dalga dalga büyüyor

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
    Gündem

    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

    Görüş Bildir