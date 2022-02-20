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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti.
- İHA
- 20.02.2022 - 11:50
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak ve dört gün sürecek Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olacak.
Erdoğan, ziyareti kapsamında, bugün Atatürk Havalimanı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti.
4 BAKAN EŞLİK ETTİ
Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.