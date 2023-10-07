Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu belirleyeceğiz AK Parti'nin yeni kadrolarının belirleneceği 4'üncü Olağanüstü Kongre, Ankara'da başladı. 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla yerel seçimlerin startının verildiği kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na gelerek, kongre öncesi vatandaşlara hitap etti.

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ensonhaber.com

AK Parti'de kongre heyecanı başladı...

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 4'üncü Olağanüstü Kongre'ye partililer yoğun ilgi gösterdi.

Salonu dolduran ve salonun dolu olması nedeniyle içeri giremeyen partilerin bazıları da dışarıda beklemeye başladı.

Genel başkan seçiminin yapılacağı ve yerel seçimlerin start alacağı kongre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise eşi Emine Erdoğan ile Ankara Spor Salonu'na geldi.

Kongrede AK Parti'nin tek genel başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi dışarıda büyük bir kalabalık oluşturan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz"

Kıymetli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Başkentimize hoşgeldiniz. Aşkınız, sevdanız ve dayuanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.



Sizlerin vasıtası ile 85 milyon vatandaşımızın her birine selamlarımı iletiyorum. Bugün TÜrkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Bugün AK Parti için müstesna bir gün. Bugün partimizin 4. olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.



Türkiye Yüzyılının siyasette öncü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

"Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz"

Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz. Kongrelerimizi hep kardeşlik havasında icra ettik.



14 ve 28 mayıs seçimlerini AK Parti ve cumhur ittifakı olarak büyük bir zaferle başardık. Böylece 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.



İhanet edenler oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza. Onlar burada da dikiş tutturamayacaklar.



Her 2 seçimde de destek ve dualarını esirgemeyen aziz miletmize teşekkür ediyorum. Yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

"6'lı masa dediler, 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler"

Seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı. 6'lı masa dediler, 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler. Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı?



Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Evellah Cumhur İttifakı parlamentoda. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için kaldığımız yerden çalışmaya başladık. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz.



Aba altından sopa gösterenlere pirim vermiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdüroyuruz.

"Biz büyük bir aileyiz"

AK Partili olarak bizler çok büyük bir aileyiz. Bu aile farklı, ailenin kutsiyetine inanmış bir aile. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımıza güçlü ve müreffeh Türkiye bırakma davasıdır.

"31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?"